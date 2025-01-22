ドジャース入団で合意した佐々木朗希投手が２１日（日本時間２２日）、レイカーズ・八村塁のもとを訪れ交流した。米メディアが報じた。この日、レイカーズはロサンゼルスでウィザーズと対戦。その試合前にアリーナを訪問し、２人で仲良くポーズを決める場面もあるなど、終始、笑みを浮かべる交流となった。さらにコートサイドで練習を見つめ、レブロン・ジェームスと握手を交わして言葉をかわすシーンも。これには右腕も恐縮