アメリカを訪問している岩屋外務大臣は、トランプ政権で新しく国務長官となったマルコ・ルビオ上院議員と初の外相会談を行いました。就任初日に、日米の外相が対面での会談を行うのは異例です。岩屋外務大臣「今後とも日米同盟を新たな高みに引き上げていこうと、そして自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に協力していこうということで一致を見たところでございます」会談で岩屋大臣はUSスチール買収を念頭に、「ア