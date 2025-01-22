米国のほぼ全土が２１日にかけて強い寒波に見舞われた/CNN（ＣＮＮ）米国のほぼ全土が２１日にかけて強い寒波に見舞われ、少なくとも４人が死亡した。冬の寒さに不慣れな南部のテキサス州やフロリダ州などでは、記録的な寒さや積雪による混乱が続いている。米テキサス州オースティンの当局は、屋外で死亡しているのが見つかった２人について、寒波が関係したとみて調べている。ジョージア州の当局は２１日、寒波による低体温症のた