“ド迫力”エアロで昭和感アップの「GRスープラ」とは2025年1月10日から12日までの3日間、世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン（TAS）2025」が開催されました。さまざまなカスタムモデルが登場するなか、トヨタ「GRスープラ」をベースとしたゴールドカラーの「KUHL 90R-GTWR SPEC-D WIDE」が来場者の注目を集めていました。「昭和感」がエグい！ KUHLJAPANの「SPEC-D」がさらに進化した！今回実車展示され