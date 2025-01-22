思わず見惚れてしまう｢山アテ道路｣とは？ドライブ中、ふと目の前に広がる壮大な景色に心を奪われることがあります。そのなかでも、道路を進むと正面に山がそびえ立つような場面は特に印象的です。こうした山が真正面に見える道路のことを、一般的に「山アテ道路」と呼びます。新東名高速から見た富士山（画像：写真AC）例えば、中央自動車道の下り線（名古屋方面）では、韮崎インターチェンジを過ぎると八ヶ岳が目の前