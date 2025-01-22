栃木県警によると、22日午前10時10分ごろ、栃木県佐野市栄町の塗装会社「新和工業」の工場で「爆発音がし、黒煙が上がっている」と従業員から119番通報があった。約3時間半後に鎮火したが、30〜60代の作業員の男性3人が手のやけどなどで病院に搬送された。命に別条はないという。ほかに作業員4人が煙を吸うなどして手当てを受けたという。佐野署によると、工場内の塗装ブースで作業員が車のボディーの塗装作業中に何らかの原因