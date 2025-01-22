コスプレーヤーえなこ（31）が22日、インスタグラムのストーリーズを更新。誕生日を報告した。この日、31歳の誕生日を迎えたえなこは「誕生日だッッッッ」とケーキのスタンプとともに投稿。布団から顔を出す寝起きショットを公開した。