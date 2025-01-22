フリーアナウンサーの古舘伊知郎（７０）が２２日までにユーチューブチャンネルを更新。「中居正広氏・フジテレビの問題について古舘が思うことを語ります」と題し、動画をアップした。古舘は「動画冒頭で遅きに失しているという風に思う人もいるかもしれませんが…コメント欄のところでですね、『中居君の問題を語らないのか？』みたいなことが結構あるんで、やったほうがいいのかな？って正直思ったからです」と前置きし「ほ