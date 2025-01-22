ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は２１日（日本時間２２日）に米野球殿堂入りしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福する投稿を連発している。最初に「ＨＡＬＬＯＦＦＡＭＥ」の文字とともにイチロー氏の殿堂入りを祝福すると、殿堂入りを発表した番組でのケン・グリフィーｊｒ．氏から祝福される動画を紹介した。イチロー氏のイラストにカタカナで「イチロー」と表記。「イチロー・ス