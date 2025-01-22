近年、結婚後も働き続けたいと考える女性は少なくないでしょう。結婚後も仕事をするかどうかは、生活のスタイルに大きな影響を与える可能性がある重要な決断です。 本記事では、専業主婦世帯と共働き世帯の数の推移を紹介し、現代の女性が結婚後も働き続けたいと考える理由について、調査結果を交えて解説します。 専業主婦世帯と共働き世帯数の推移 独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、2023年の時点で517