ゼンショーグループが展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は1月29日午前11時、「牡蠣とじ丼」を発売する。【関連記事】なか卯「温たま明太クリームうどん」1月15日発売、濃厚なホワイトクリームソースで冬らしい仕上がり、温たま×明太子をトッピング「牡蠣とじ丼」は、旨みが詰まった広島県産牡蠣をサクサクのフライにし、なか卯特製の割り下とともに、こだわり卵でとじた商品。ジューシーな牡蠣フライと、だし香るふわとろな