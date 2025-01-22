「国家公務員」と「地方公務員」では、どちらの方が平均年収が高いのか、気になる方もいるでしょう。そもそも、平均年収に大きな差はあるのでしょうか。 そこで本記事では、公表されている資料を基に、国家公務員と地方公務員の平均年収を計算しました。両者の仕事内容や年収の比較をしていますので、ぜひ参考にしてください。 地方公務員と国家公務員の違い まずは、地方公務員と国家公務員の違いを解説します。&#1