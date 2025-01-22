テレ東では1月22日（水）夜6時25分から、水バラ「ダイアンの奇跡の安い店 沿線グルメ対決旅」上信電鉄、JR両毛線、上毛電気鉄道 上州富岡駅〜桐生天満宮を放送します。【動画】タクシー乗り継ぎ旅＜番組初！女子アスリートの2人がゲストとして登場！＞ダイアンが2チームに分かれて、制限時間内に美味しい激安グルメを探す対決旅の第4弾！電車やバスを乗り継ぎ、群馬のご当地人気グルメ「高崎パスタ」「群馬ネギラーメン」「デカ盛