 3月4日（火）から、ドラマチューズ！「今夜は...純烈」（毎週火曜深夜24時30分）を放送！ 様々な境遇の中でしがらみや心の葛藤と戦いながら生きる各話の主人公が、純烈の生き様や歌によって背中を押され、“前へ突き進む勇気を持つ”「純烈状態」へ誘う応援ドラマだ。【動画】リーダー酒井が感動の涙…純烈・初の日本武道館！〜純烈魂〜を無料配信！「テレ東プラス」は主演の純烈を直撃。囲み取材の様子を、ほぼ全文でおくる