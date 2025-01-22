メ～テレ（名古屋テレビ） 「チーム柳」の一員として汗を流している、ドラゴンズの仲地礼亜投手と松木平優太投手。今年は、ともに飛躍の1年を目指します。 宮崎県都城市で柳裕也投手とともに自主トレに励んでいる仲地礼亜投手と松木平優太投手。 仲地投手は昨シーズン、5月に1軍登板を果たしたものの、わずか1イニングで降板。けがに泣いた1年となりました。 「去年はけがが続いたので、体の使い方をし