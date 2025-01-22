1月15日(水)に放送した「何を隠そう…ソレが！」(MC：内村光良)。「テレ東プラス」では、「大活躍なのに知らない!? 日本の隠れたスター企業SP」から、放送内容の一部を紹介する。【動画】知られざる㊙話が続々！「何を隠そう…ソレが！」最新回最初に紹介するスター企業は「貝印 株式会社」。「貝印」といえば、日本ではカミソリや調理器具で有名だが、インドで爆売れしているのが爪切り！ 人口約14億人のインド人の生活様式