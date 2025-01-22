Hi-Unit 001-pnk ヴァイオレット Hi-Unit branding.は、有線ピヤホン3こと「Hi-Unit 001-pnk」の新カラーとして、ヴァイオレットを2月1日より三木楽器限定で発売する。限定200台。価格は41,800円。 Hi-Unit 001-pnkは、ロックバンド「凛として時雨」のドラマーであり、ポータブルオーディオにも造詣が深いピエール中野が音質をチューニングした有線イヤフォンの第3弾モデル。Hi-Unitと