NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長の樋口恵子さんによる『婦人公論』の新連載「老いの実況中継」。92歳、徒然なるままに「今」を綴ります。最終回は、【すべての世代に居場所と出番を】です。（構成＝篠藤ゆりイラスト＝マツモトヨーコ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *意気盛んだった80代、わが身の変化を感じつつ先日出かける予定があり、助手に迎えに来てもらったのですが、ちょっと体調がすぐれず、直