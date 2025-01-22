HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÂ¼½Å¤Á¤ã¤óµÓ¤Ê¤¬¤¡¡×¡Ö¥¨¥í²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡ËÂ¼½Å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âSNS¤Ç¡¢¡ÖÈ¾¥±¥Ä´Ý½Ð¤·¡ªÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÊäÆ³ÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÂçÀèÀ¸²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã