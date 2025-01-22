タレントの井上和香（44）が、2人の子どもを連れてプライベートで親交のある東貴博（55）、安めぐみ（43）夫婦の自宅を訪れた「お正月の思い出」を公開した。【映像】東＆安夫妻の自宅で遊ぶ子どもたち2024年7月に第2子となる男の子を出産した井上。Instagramでは、子どもたちとの生活の様子を度々発信してきた。2024年12月には、安が「たくさん話して和香ちゃんの赤ちゃんにも癒されて、あっという間の時間でした」と、それ