フィリピンを拠点としたいわゆる“ルフィグループ”のかけ子とみられる日本人の男が20日、現地当局に身柄を拘束されました。フィリピンの現地当局によりますと、附田悠平容疑者（28）は20日、マニラ近郊で身柄を拘束されました。附田容疑者は仲間と共謀し、警察官を装って被害者から8枚以上のキャッシュカードを盗んだとして、日本で逮捕状が出ていました。盗まれたキャッシュカードを使って70万円以上の現金が引き出されていたと