アジア人で初めての米国野球殿堂入りし、永久欠番となった背番号51のユニホームと記念撮影するイチローさん＝21日、シアトル（共同）【シアトル共同】米国野球殿堂入りが決まったイチローさんは21日、自身の歩みに思いをはせながら喜びを語った。マリナーズの本拠地シアトルで臨んだ記者会見では「言葉では言い表せないほどの気持ち」とアジア人初の栄誉をかみしめた。会見の冒頭では着用した背番号「51」が球団の永久欠番にな