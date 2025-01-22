将棋のプロ編入を目指す西山朋佳女流三冠（白玲、女王、女流王将、29）が1月22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で試験最終局に臨んでいる。ABEMAの中継には、棋士編入試験経験者でもある瀬川晶司六段（54）が出演。史上初の“女性棋士”誕生への期待を込めるとともに、自身と西山女流三冠が置かれた環境の違いについて言及した。【映像】西山女流三冠、投了の瞬間編入試験は2005年に特例として実施され、瀬川六段が合格。翌20