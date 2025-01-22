経団連と労働組合の中央組織「連合」のトップが会談し、今年の春闘が事実上スタートしました。賃上げの勢いを「定着」できるかが焦点です。経団連十倉雅和会長「今年はここ2年間で醸成されてきました、賃金引き上げの強いモメンタムを定着させる年にしなければなりません」連合芳野友子会長「ようやく動き始めた賃金の流れを滞らせることは絶対に避けなければならない」経団連と連合は、賃上げの定着や適正な価格転嫁など