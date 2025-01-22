100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第90回は「劇場アニメ『ベルサイユのばら』」のお話です。（写真提供◎越乃さん以下すべて）【写真】2013年のポスター。美しすぎる龍真咲のオスカル、明日海りおのアンドレ* * * * * * *前回「衝撃を