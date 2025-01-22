元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは1月21日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー指導者の本並健治さんと娘のオフショットを披露しました。【実際の投稿：丸山桂里奈、夫・本並健治＆娘のキスショット公開】「すくすく大きく成長されましたね」丸山さんは「とにかく二人とも長生きできるように頑張ろうと思う今日この頃です」とつづり、5枚の写真を投稿。イケメンな夫・本並さんと娘のオフショットを公開しまし