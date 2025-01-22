身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？病気やケガで通院した後の在宅医療の支援であれば、病院の「医療連携室」などの窓口へ。認知症で要介護認定されれば「地域包括支援センター」へ。ただ複数の窓口に混乱したり、そもそも主治医からの紹介先が遠かったり……複数の病状に悩むケースもあるでしょう。総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」