バレエ界で活躍を続ける熊川哲也さん。26歳で英国から帰国し、Ｋバレエカンパニー（現Ｋバレエ トウキョウ）を設立して以降、現役ダンサーとして舞台に立ちつつ、プロデュース、演出、振付などを手がけ、経営者としても全力疾走してきた。国内での活動を始めて25年が経った今、熊川さんの目に映るものは――（構成：平林理恵撮影：木村直軌）【写真】『マーメイド』初日のカーテンコールで。すがすがしい表情の熊川さん* * * * *