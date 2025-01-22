春節（旧正月、2025年は1月29日）を控え、中国の北方エリアではめでたい意味などを込めた「花饃（飾り蒸しパン）」の生産がピークを迎え、次々と出荷され、華やかで喜ばしい春節ムードを盛り上げている。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）