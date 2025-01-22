Image: shutterstock Lifehacker 2025年1月7日掲載の記事より転載 新年に運動の目標を設定しても、いつも続かずに挫折してしまう方は多いのでは？Apple Watchには、モチベーション維持につなげる機能がたくさん搭載されています。そこで新年から活用したい、Apple Watchで利用できる5つの便利な機能をご紹介します。 1. ゴール設定を変更してモチベーションを維持ムーブやエクササイズ、スタ