「ケンタッキーフライドチキン」は、1月28日（火）から期間限定で、「オリジナルチキン」がお得に楽しめる「とりの日パック」を、全国の店舗で発売する。【写真】テリヤキソースがたっぷり！隠れた人気商品の「和風チキンカツバーガー」■「オリジナルチキン」5ピースが長くお得に今回登場する「とりの日パック」は、毎月28日の“にわとりの日”限定で、「オリジナルチキン」5ピースを、積み上げ価格1550円のところ450円お得