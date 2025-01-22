ベーカリーやレストランを展開する商業施設“ラスイートルパンビル”が、3月12日（水）から、兵庫・神戸市にオープンする。【写真】スイーツ＆ベーカリーをイートイン可能！ラスイートルパンビルの完成イメージ■4階建ての商業施設が誕生今回再開発が進む神戸のウォーターフロントエリアに誕生するラスイートルパンビルは、新港第一突堤にある姉妹施設の天然温泉旅館“神戸みなと温泉 蓮”の北側に位置する4階建ての商業施設