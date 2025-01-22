「セブンイレブン」は、1月21日（火）から、「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい！」をテーマに掲げ、チョコレートを使用した新商品やコラボ商品を順次発売。今回クランクイン！トレンドは、報道陣向けの「セブンイレブン 2025 年 新作チョコレート商品発表会」に参加し、注目の新商品たちを一足先に試食してきた。チョコがおいしい冬の今食べたい、スイーツの数々を正直レビューする。【写真】「ダース」すぎるパンも登場！セ