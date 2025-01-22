いわてグルージャ盛岡は22日、カンボジアのボンケットFCからDF牟田雄祐(34)が加入することを発表した。牟田は福岡県出身で、福岡大学から2013年に名古屋グランパスに加入。プロ生活をスタートさせた。Jリーグの8クラブが争奪戦を繰り広げるなど期待を寄せられた中、開幕戦でいきなりデビュー。しかし多くの出番がないまま1年目を終えるも、2年目、3年目はJ1で24試合に出場しゴールも記録した。2016年には京都サンガF.C.へ完全移籍