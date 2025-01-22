大手化粧品メーカーの偽の化粧下地をインターネット上で販売したとして、男が逮捕されました。偽化粧品を中国から発送していたとみられています。医薬品医療機器法違反と商標法違反の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の柳沢駿容疑者（３１）です。捜査関係者によりますと、柳沢容疑者は、去年５月から６月にかけ、インターネット上の通販サイトで、資生堂が展開するブランド化粧品「クレ・ド・ポーボーテ」の偽の化粧下地を客２人に