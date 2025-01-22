キルギス共和国の駐日大使らが1月20日、静岡県の鈴木康友知事を表敬訪問し、静岡県焼津市に名誉領事館を開設したことを報告しました。 【写真を見る】「人材交流深めていく」焼津市にキルギス名誉領事館開設 駐日大使らが鈴木康友知事に報告＝静岡 鈴木知事のもとを訪れたのは、中央アジアに位置するキルギス共和国のオソエフ・エルキンベック駐日大使と在焼津キルギス名誉領事の四橋道徳さんらです。 オソエフ大使らは、2024年