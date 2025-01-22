2024年4月、静岡県富士宮市内の住宅にプロパンガスの訪問営業をした際、うその情報を伝え不正な契約の切り替えを行った疑いで2025年1月21日、ガスなどの代理店営業会社の元代表ら4人が逮捕されました。 特定商取引に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、熊本県熊本市のガスなどの代理店営業会社の元代表の男（40）、事件当時従業員だった静岡市清水区蒲原の男（31）ら4人です。 警察によりますと、4人は共謀して2024年4月上旬