３歳の長男に粘着テープを巻くなどの暴行をした疑いで逮捕された母親と祖父が「言うことを聞かないので話し合ってやった」などと供述していることがわかりました。 ２６歳の母親と５２歳の祖父は去年９月、広島市南区の自宅マンションで長男（３）の両腕と両足、口に粘着テープを巻きつけ段ボール箱に入れる暴行を加えた疑いで送検されました。 捜査関係者によりますと実行役は母親で、２人は「言うことを聞か