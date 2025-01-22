広島県竹原市の大久野島でウサギを蹴った疑いで滋賀県の会社員の男（２５）が逮捕されました。 男は２１日午後５時半ごろ、大久野島の遊歩道で愛護動物に指定されている「いえうさぎ」を足で蹴り暴行を加えた疑いが持たれています。 男は「間違いない」と容疑を認めていて、蹴られたウサギは死んでいたということです。 警察はウサギを蹴った詳しい動機などを捜査しています。 環境省中国四国環境事務所のホームペ&#1254