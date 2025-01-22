静岡市などで飲食店を経営する男性の遺体が静岡県藤枝市の山中で見つかった事件で、静岡県警は静岡市の会社役員の男ら2人が男性殺害の容疑で再逮捕しました。 殺人の疑いで再逮捕したのは、静岡市葵区鷹匠3丁目の会社役員の男(31)、静岡市清水区在住のアルバイト店員の女(20＝犯行当時19)です。2人は2024年6月23日、静岡市内で静岡市葵区の会社役員の男性(当時30)を何らかの手段で殺害した疑いが持たれています。 2人は会社役員