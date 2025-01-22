タレント・国生さゆり（58）が22、自身のインスタグラムを更新。黒髪ロングの新ヘアスタイルを公開した。【画像】つやつや美肌、58歳の国生さゆり国生は「久ぶりの黒髪」とコメントし、ハッシュタグに「素顔」などのワードを添えた。この投稿に「肌が綺麗過ぎるし、黒髪がめっちゃ似合っていいです」「どアップでも全然綺麗」「すっぴん、キレイすぎ」「この表情大好き」など好印象のコメントが寄せられた。