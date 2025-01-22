○A：昨年秋にリリースされたOSで、検索結果からすぐライブラリに保存できるようになりました旅行先でいくつかの観光地をめぐる計画を立てたり、複数の候補を比較して行き先を決めたりすることがあると思います。そのような場合に便利なのが、MacやiPhoneの「マップ」アプリで場所を見つけて保存する機能です。○Macの「マップ」アプリで場所を見つけて保存するまず、Macの「マップ」アプリから使ってみましょう。複数の場所を次々