２２日午前１０時１０分頃、栃木県佐野市栄町の新和工業佐野工場で「塗装ブースから黒煙が上がっている」と従業員から１１９番があった。消防車など１１台が出動し、火は約３０分後にほぼ消し止められた。佐野市消防本部によると、少なくとも３人が負傷し、病院に搬送された。負傷の程度は不明だが、いずれも意識があるという。