タレントの中居正広さんの女性トラブルを巡ってフジテレビ社員の関与が報じられた問題を受け、九州電力と、都市ガス大手の西部ガスホールディングスは２２日、フジテレビが制作する番組への自社ＣＭ放映を差し止めることを明らかにした。いずれも「コンプライアンス（法令順守）を重視した」と説明している。両社がすでに契約済みの自社ＣＭについて、フジテレビが制作した番組を九州の系列ローカル局が放送する際、公益社団法