新潟県三条市の寝具・衣料品等販売するすみやが事業を停止し、事後処理を弁護士に一任したことが分かりました。民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によりますと、すみやは1887年創業の老舗業者で、1961年9月に法人化。寝具類や衣料品などの小売りを手がけ、多店舗展開を図り、1986年5月期の売上高は約2億6700万円を計上していました。しかし、市況低迷や大手量販店との競争激化等で販売面は苦戦を強いられ、近年