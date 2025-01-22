東京・新宿区で覚醒剤を使用したとしてラッパーの男が逮捕されました。男は別の覚醒剤使用事件で保釈中でした。ラッパーの「MU−TON」こと菅原勝也容疑者（30）は今月16日、新宿区戸山のアパートで覚醒剤を使用した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、菅原容疑者は当時、アパートで不審な行動をしていて、警察官による尿検査を受けました。その後、陽性反応が出たものの、正式な結果が出る前にその場から立ち