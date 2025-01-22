CS放送のGAORA SPORTSは、1月31日に北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ直前番組『SHINJO スペシャルナイト 2025〜大航海のその先に〜』(18ː00〜19:30※同日22ː30〜24:00に再放送)をキャンプ地の沖縄・名護から生放送する。新庄剛志監督(C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS番組では、生粋のファイターズファンとして知られる伊集院光、モーニング娘。'25の牧野真莉愛が登場し、昨年に引き続いて生出演する新庄剛志監督