ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）が２２日、都内の小学校にサプライズ登場し、小学生とともに野球をするなどして交流した。小学３、４年生の児童と、野球をして交流をしたベッツ。自ら打撃やキャッチボール、ノックを見せ、小学生の打撃練習では投手役も務めて、打撃フォームなどを指導する場面も見られた。初来日での小学生との交流に「とてもクールだった。アメリカにいるとこのようなことはあまりないので、温か