フジテレビ系ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」初回が２１日に放送され、俳優・山本耕史（４８）の姿にネットはくぎ付けになった。女優の波瑠が主演。“カメラアイ”と呼ばれる瞬間記憶能力を持つ女性刑事・柊氷月（ひいらぎ・ひづき）が、忘れられない過去と向き合いながら事件解決に奮闘するオリジナル作品。山本は、柊班のまとめ役を担う巡査部長・土屋健次郎役を熱演。柊の相棒として波瑠と息の合った演技を見せた