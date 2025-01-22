オリックス・宮内義彦前オーナーがイチロー氏の米野球殿堂入りを祝福した。「思い起こせば、入団時の春季キャンプで初めて新人として紹介されたときの、若々しい姿が脳裏に浮かびます。細身の体から芯でとらえた打球を、次々と放っていたことが強く印象として残っています」。オリックス時代から成長を見てきた一人で、００年オフにはポスティングによる大リーグ挑戦を容認。イチロー氏が帰国するオフには毎年のように食事会を行い